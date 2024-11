Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover zieht Bilanz zur Halloween-Nacht

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 31. Oktober 2024, waren zahlreiche Menschen in Hannover unterwegs, um Halloween zu feiern und zu genießen. Im Bereich Mühlenberg und Sahlkamp wurden Einsatzkräfte mit Böllern beworfen und Container in Brand gesteckt. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, verstärkte die Polizeidirektion Hannover die Einsatzkräfte ab den frühen Abendstunden. Da größere Ansammlungen von Jugendlichen an verschiedenen Orten wiederholt für Störungen, Sachbeschädigungen und Angriffe auf die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik mussten die Beamtinnen und Beamten vielfach einschreiten.

Bereits ab 17:00 Uhr wurden im Bereich der Elmstraße, der Straße Hägewiesen und des Sahlkampmarktes vermehrt Gruppen Jugendlicher festgestellt. Gegen 20:00 Uhr sammelten sich rund zweihundert Jugendliche und Heranwachsende in der Ada-Lessing-Straße, wo Teile der Gruppe versuchten, sich unbefugt Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen, um dort an einer angeblich angekündigten Party teilzunehmen. Die Polizei reagierte konsequent und sprach zahlreiche Platzverweise aus. Ein junger Mann, der Böller auf die Einsatzkräfte geworfen hatte, wurde in Gewahrsam genommen. Unbekannte setzten in diesem Bereich außerdem zwei Container in Brand.

Am Mühlenberger Markt versammelten sich ebenfalls ab 17:00 Uhr mehrere Gruppen junger Menschen. Aus Teilen dieser Gruppen wurden auch hier Einsatzkräfte mit Böllern beworfen. Die Polizei trat entschlossen auf und sprach mehrere Platzverweise aus. Ein junger Mann, der einem Platzverweis nicht nachkam und Widerstand leistete, wurde in Gewahrsam genommen. In diesem Gebiet kam es insgesamt zu vier Containerbränden.

In der Bilanz haben die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten insgesamt knapp 100 Personalien aufgenommen, über 250 Platzverweise ausgesprochen und mehrere Feuerwerkskörper sichergestellt. Ermittelt wird nun in zahlreichen Fällen wegen des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, sowie in sechs Fällen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer. Eine Beamtin wurde durch den Knall eines Böllers im Einsatz leicht verletzt. /ms, nash

