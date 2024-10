Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit zwei Pkw - beide Fahrer leicht verletzt und mehrere Bäume beschädigt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag, 29.10.2024, in Hannover zwei Männer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 05:50 Uhr ein 24 Jahre alter Mann aus Ronnenberg mit seinem BMW die Brückstraße (K 20), aus Richtung Hemmingen-Westerfeld kommend, in Richtung Hannover. In Höhe der Bushaltestelle "Schwarzer Weg" geriet der BMW aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach rechts in den Grünstreifen. Dort kollidierte er mit einem Baum, welcher dadurch gefällt wurde und auf die Fahrbahn stürzte.

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es mit einem dort fahrenden Seat eines 35-Jährigen aus Springe zusammenprallte. Dadurch geriet der BMW erneut in den Grünstreifen und kollidierte mit zwei weiteren Bäumen am rechten Fahrbahnrand.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und von den hinzugerufenen Besatzungen zweier Rettungswagen erstversorgt. Zur weiteren Behandlung wurden beide in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund des Baumes auf der Fahrbahn musste die Brückstraße für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, ms

