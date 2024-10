POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer bei Unfall in Hannover-Ahlem lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Am Sonntag, dem 27.10.2024, sind in Springe fünf Männer und zwei Frauen von einer unbekannten Tätergruppe angegriffen und verletzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover hielt sich eine elfköpfige Gruppe aus dem Bereich Norddeutschland gegen 18:45 Uhr am Bahnhof in Springe auf, als sie plötzlich von mehreren ...

