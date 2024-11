POL-H: Unbekannte Person hinterlässt Bargeld im Briefkasten des Polizeikommissariats Springe - Eigentümerin oder Eigentümer gesucht

Hannover (ots) - Am Donnerstagabend, 31. Oktober 2024, waren zahlreiche Menschen in Hannover unterwegs, um Halloween zu feiern und zu genießen. Im Bereich Mühlenberg und Sahlkamp wurden Einsatzkräfte mit Böllern beworfen und Container in Brand gesteckt. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, verstärkte die Polizeidirektion Hannover die Einsatzkräfte ab den frühen Abendstunden. Da ...

mehr