Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Sturz auf nasser Fahrbahn

Bühl (ots)

Am Mittwochabend sind zwei Kleinkraftradfahrer auf der B3 gestürzt, wobei sich ein Jugendlicher leichte Verletzungen zuzog. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger befuhren kurz nach 20 Uhr die B3 von Bühl kommend in Fahrtrichtung Baden-Baden, als die beiden auf der regennassen Fahrbahn zu Fall kamen. Der jüngere musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit ebenso wie der entstandene Sachschaden noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Reifenprofil am Hinterrad des Zweirads des 16-Jährigen war abgefahren.

