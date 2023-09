Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch: Täter entwenden Fernseher und Computer

Mönchengladbach (ots)

Auf der Bismarckstraße in der Mönchengladbacher Innenstadt gab es am Mittwoch, 6. September, einen Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Tat geschah nach Angaben der geschädigten Mieterin zwischen 12.45 Uhr und 20.30 Uhr, als sie nicht zuhause war. Sie stellte am Abend fest, dass ihre Wohnungstür einen Spalt breit offenstand und verständigte die Polizei. Die Beamten betraten daraufhin die Wohnung, trafen aber niemanden mehr an. Sie stellten jedoch fest, dass jemand die Wohnungstür aufgebrochen und die Innenräume durchsucht hatte. Die unbekannten Täter entwendeten einen 55 Zoll großen Fernseher, darüber hinaus einen Computer, eine Spielekonsole sowie einen Ventilator. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (et)

