Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Dieb

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagmorgen war eine 23-jährige Eisenacherin in einem Supermarkt in Eisenach-Nord einkaufen. Sie ließ ihren Geldbeutel auf einer Abstellfläche liegen, als sie ihre Waren einpackte. Nachdem sie zuhause war, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies. In der Zwischenzeit wurden Polizeibeamte von einem 57-jährigen Mann angesprochen, weil er angeblich einen Geldbeutel auf einem Parkplatz gefunden habe. Laut dem Ausweis im Geldbeutel war es tatsächlich der der 23-Jährigen. Allerdings fehlte das Bargeld. Was der 57-jährige Mann nicht registriert hatte und deshalb seine Lüge schnell aufflog: Im Supermarkt zeichnete ihn eine Überwachungskamera auf, wie er die Geldbörse einsteckte. Eine Anzeige gegen den Mann wird folgen. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell