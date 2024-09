LPI-GTH: Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

Gotha (ots) - Ein 74-jähriger Gothaer meldete am Freitagmorgen der Polizei in Gotha einen Verkehrsunfall, welcher sich bereits am Tag oder in der Nacht zuvor ereignet haben soll. Der Unfallverursacher habe sich entfernt und einen Schaden am Pkw des 74-jährigen Gothaers hinterlassen. Als die Beamten am Ford des Mitteilers angelangt waren, stellten sie fest, dass die Unfallschäden untypisch für die Verursachung eines anderen Pkw waren. Der Mitteiler beharrte auf seiner ...

mehr