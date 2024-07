Ulm (ots) - Zwischen 15 und 16 Uhr stand ein VW Sharan auf einem Parkplatz am Marktplatz. Wie eine Zeugin später der Polizei berichtete, fuhr ein Traktor an dem geparkten Fahrzeug vorbei. Die landwirtschaftliche Zugmaschine touchierte wohl den VW am linken Außenspiegel und an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. ...

mehr