Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei belogen

Gotha (ots)

Ein 74-jähriger Gothaer meldete am Freitagmorgen der Polizei in Gotha einen Verkehrsunfall, welcher sich bereits am Tag oder in der Nacht zuvor ereignet haben soll. Der Unfallverursacher habe sich entfernt und einen Schaden am Pkw des 74-jährigen Gothaers hinterlassen. Als die Beamten am Ford des Mitteilers angelangt waren, stellten sie fest, dass die Unfallschäden untypisch für die Verursachung eines anderen Pkw waren. Der Mitteiler beharrte auf seiner Version und verlangte die Anzeigenerstattung einer Unfallflucht. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde jedoch klar, dass der Fordfahrer die Polizisten belogen hatte. Mit den gesammelten Erkenntnissen kontaktierte man den 74-jährigen Gothaer nochmals, welcher sodann gestand, den Unfall durch einen Anstoß an einen Poller selbst verursacht zu haben. Am Poller war ein kaum ersichtlicher Schaden entstanden, wo hingegen der Schaden am Ford mit ca. 1500 EUR zu beziffern war.

Den 74-jährigen Fordfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat. (ri)

