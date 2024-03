POL-FR: Emmendingen: Fahrradfahrer betrunken und mit Drogen erwischt

Freiburg (ots) - Deutlich alkoholisiert war ein mutmaßlicher Unfallflüchtiger am Donnerstag, 14.03.2024, in Unterlauchringen. Gegen 11:40 Uhr war beobachtet worden, wie ein BMW beim Ausparken in der Hauptstraße einen geparkten Skoda touchierte. Obwohl der BMW-Fahrer auf den Unfall angesprochen worden war, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ...

mehr