Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Arnstadt/Ilmenau (Ilmkreis) (ots)

Durch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei konnten am Freitagabend gleich zwei betrunkene Radfahrer festgestellt werden. Ein 31-Jähriger in der Arnstädter Bahnhofstraße und ein 73-Jähriger in Ilmenau, In der Weide. Der 73-Jährige war außerdem noch gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Bei Beiden wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (sk)

