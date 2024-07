POL-STH: Trunkenheitsfahrt in Stadthagen

Rinteln (ots) - (loy) Das Polizeikommissariat musste am Wochenende Ermittlungen wegen zwei Fällen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufnehmen. Am Freitag, 05.07.2024, kam es um 12:00 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mazda und einem VW, während dieser den am Fahrbahnrand parkenden Mazda passieren wollte. Die später als mutmaßliche Fahrzeugführerin des VW ermittelte 80-jährige ...

