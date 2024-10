Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.10.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Hotel auf der Kreuzallee in Wolfshagen ein und durchsuchten mehrere Büroräume.

Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort. Zum Diebesgut liegen bislang keine Informationen vor. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000EUR.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Donnerstagnacht kam es in Altenau zu einem Einbruch in ein Hotel. Der oder die Täter drangen unter Gewaltanwendung in das Hotel auf der Marktstraße ein und durchwühlten mehrere Räume. Hier erbeuteten sie offenbar Bargeld und entkamen anschließend unerkannt.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

+++

Zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Schleeke wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag gerufen.

Und zunächst gingen die Polizeibeamten von einem Routineeinsatz aus. Ein Pkw-Fahrer hatte beim Öffnen der Fahrertür den vorbeifahrenden Toyota Yaris einer 51-jährigen Frau aus Goslar beschädigt.

Als dann während der Unfallaufnahme jedoch der 55- jährige Unfallverursacher aus Polen, der mit einem VW Tiguan mit tschechischer Zulassung unterwegs war, den Beamten einen britischen Führerschein aushändigte, war deren dienstliche Neugier und ein gewisses Misstrauen geweckt. Der Name und das Foto in diesem Führerschein stimmten alsdann auch nicht mit der Person des Fahrers überein.

Auch der Pkw bot Anlass zur genaueren Überprüfung, war dieser doch noch zu Zeiten mit deutscher Zulassung wegen technischer Mängel außer Betrieb gesetzt worden.

Es folgten nun zur Dokumentenprüfung die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschein. Die Weiterfahrt wurde dem 55-Jährigen untersagt und der Pkw-Schlüssel in Verwahrung genommen.

Ihn erwarten nun verschiedene Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell