POL-MK: Dieb im Garten

Werdohl (ots) - Bisher unbekannte Täter schlugen Samstag, 2.50 Uhr, die Glasscheibe eines Sonnenstudios an der Bahnhofstraße ein. Eine Zeugin sah zwei Jugendliche mit schwarzen Hoodies Richtung Bahnhof davonrennen. Sie richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an. Wer kann Angaben zur Identität der Vandalen machen? Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: ...

mehr