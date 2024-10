POL-GS: Alu-Felgen sichergestellt / Polizei sucht Eigentümer

Goslar (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache entstand am frühen Donnerstagmorgen in der Glockengießer Straße in Goslar ein Brand. Gegen 01:30 Uhr geriet die Waschküche eines Hinterhauses in Brand. Der Feuerwehr gelang es durch raschen Löscheinsatz ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die ...

