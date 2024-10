Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2024

Goslar (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am frühen Donnerstagmorgen in der Glockengießer Straße in Goslar ein Brand.

Gegen 01:30 Uhr geriet die Waschküche eines Hinterhauses in Brand. Der Feuerwehr gelang es durch raschen Löscheinsatz ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

+++

Im Goslarer Ortsteil Georgenberg ereignete sich am Mittwoch auf der Wachtelpforte eine Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit von 06:45 Uhr bis 16:45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Wachtelpforte in Fahrtrichtung Helmut-Sander-Straße in Goslar. Auf Höhe der Hausnummer 12 wich der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges einem entgegen kommenden Auto aus und touchierte dabei einen dunklen VW Polo, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, an der vorderen, linken Stoßstange.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dem Fahrzeugführer, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 entgegen.

+++

Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Kuhlenkamp zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Gegen 20:00 Uhr fuhr ein 18- jähriger Mann aus Salzgitter aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Opel Corsa auf einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia Sandero auf. Durch den Aufprall wird dieser auf einen ebenfalls parkenden Hyundai i20 aufgeschoben.

An den Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Schaden von 10.000EUR.

+++

Ladendiebe füllen Kinderwagen mit Schokolade

Am Mittwochabend wurde die Polizei Goslar in einen Supermarkt auf der Liebigstraße gerufen, da das Ladenpersonal zwei weibliche Ladendiebe gestellt hatte. Als die Streife gegen 17:50 Uhr vor Ort erschien, kamen die Polizeibeamten aus dem Staunen nicht heraus: Die beiden 20- und 25-jährigen Frauen aus Berlin hatten einen mitgeführten Kinderwagen mit Schokolade im Wert von rund 320 Euro befüllt, wollten an der Kasse jedoch nur geringfügige Waren bezahlen. Allerdings waren sie bei ihrer Tat zuvor beobachtet worden.

Ein Kind suchten die Beamten im Kinderwagen vergeblich.

Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Diebesgut wurde an den Supermarkt zurückgegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell