POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.10.2024

Zivile Polizeibeamte der Polizei Goslar stellten am frühen Mittwochmorgen einen Fahrraddieb auf frischer Tat.

Gegen 02:40 Uhr weckte der 29- jährige Goslarer das Interesse der Polizisten durch sein auffälliges Verhalten an einem Fahrrad, welches an einem Fahrradständer auf der Sommerwohlenstraße angeschlossen war. Als der Mann versuchte mit dem Fahrrad zu flüchten, wurde er durch die eingesetzten Beamten verfolgt und vorläufig festgenommen. Bei der Personenkontrolle wurden zudem Betäubungsmittel in seiner Kleidung aufgefunden.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Das Fahrrad wurde aus Gründen der Eigentumssicherung in Verwahrung genommen.

Am Dienstagmorgen stellte die Polizei Goslar im Rahmen einer Schwerlastkontrolle auf der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg mehrere Verstöße fest.

Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr wurden insgesamt vier Sattelzugmaschinen einer ausführlichen Kontrolle unterzogen. Zutage kamen vier Geschwindigkeitsverstöße, wobei die maximale Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h überschritten wurde, sowie Verstöße der Ladungssicherung. Bei einer Sattelzugmaschine führten die festgestellten Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Reiseckenweg in Goslar.

Ein 21- jähriger Goslarer wollte um 06:25 Uhr mit seinem VW Golf von dem Grundstück einer Tankstelle in den fließenden Verkehr in Richtung Okerstraße einfahren. Dabei ragt die Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn hinein, sodass ein 45-jähriger Goslarer mit seinem Leichtkraftrad eine Gefahrenbremsung durchführen musste und in der Folge stürzte.

Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Schaden von 3500EUR.

