POL-GS: PK Seesen

Goslar (ots) - Am Freitag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:55 Uhr kommt es in der Straße "Am Silbersegen 7" in 38678 Clausthal-Zellerfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin den am Straßenrand geparkten Pkw. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen/innen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, ...

