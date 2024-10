Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 19.10.2024

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt Langelsheim.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 24jähriger Lautenthaler mit einem Pkw Opel Mokka die Harzstraße in Langelsheim. Die ihn kontrollierende Streife stellte Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Außerdem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 24jährige auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und über keine Fahrerlaubnis verfügte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rollerfahrt unter BtM-Einfluss/Widerstand Langelsheim.

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, randalierte ein 23jähriger in der Jäneckenstraße. Bei Eintreffen der Streife verhielt er sich aggressiv, griff die eingesetzten Beamten tätlich an und leistet folgend Widerstand. Wie sich herausstellte, war der 23jährige zuvor mit einem Kleinkraftrad zur Örtlichkeit gefahren. Da die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnahmen und außerdem Hinweise auf eine Beeinflussung auf andere berauschende Mittel vorlagen, wurde in der Folge eine Blutentnahme veranlasst. Daran anschließend verbrachte der 23jährige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Trunkenheitsfahrt

Goslar.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, wurde auf der B82 eine Streife auf einen Pkw mit Hildesheimer Zulassung aufmerksam. Der Pkw wurde in s.g. Schlangenlinien geführt und geriet wiederholt in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug konnte im Bereich Langelsheim gestoppt werden. Die Beamten stellten bei dem 33jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell