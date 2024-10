Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2024

Goslar (ots)

Unbekannte brachen in Bürocontainer ein

In der Mittwochnacht betraten der oder die Täter das Firmengelände eines Kieswerkes auf der Immenröder Straße im Stadtteil Oker. Unter Gewaltanwendung gelangen sie in den Bürocontainer und öffnen mehrere Schränke. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Es entsteht ein geschätzter Schaden von 800EUR.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler fragen nach Beobachtungen, die mit den Ereignissen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Person gefährdete den Bahnverkehr

Am Donnerstagnachmittag musste der Führer einer Diesellock auf der Bahnstrecke von Goslar nach Hildesheim eine Schnellbremsung in Höhe der Carl- Zeiß- Straße in Goslar durchführen, da sich ein 24- jähriger Goslarer widerrechtlich auf den Bahngleisen aufhielt. Die Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Der Mann wurde durch die Polizei im Nahbereich angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

+++

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 82-jähriger Goslarer die Hildesheimer Straße in Goslar mit seinem Skoda Octavia, als er auf Höhe einer Einfahrt zu einem Supermarkplatz auf den VW Golf einer 21- jährigen Goslarerin auffährt, die gerade abbiegen wollte. Durch den Unfall wurde die 21-jährige leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 6000EUR.

+++

Am Donnerstagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Freudenplan in Goslar.

Ein grauer VW Passat mit Goslarer Kennzeichen war zwischen 9 und 13.290 Uhr auf Höhe der Hausnummer 12 geparkt und durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000EUR.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell