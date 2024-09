Rüsselsheim (ots) - Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Dienstag (24.9.) auf eine 81-Jährige abgesehen. Gegen 12.30 Uhr sprach der Kriminelle die Seniorin auf dem Gehweg in der Spitzwegstraße an und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die hilfsbereite Dame dieser Bitte nachkam, lenkte er die Frau ab, verwickelte sie in ein Gespräch und entnahm ...

mehr