POL-DA: Rüsselsheim: Richterliche Vorführung nach Festnahme

Rauschgift und gestohlenes Pedelec bei 32-Jährigem sichergestellt

Rüsselsheim (ots)

Nach seiner Festnahme am Dienstagnachmittag (24.9.) in der Innenstadt von Rüsselsheim muss sich ein 32-Jähriger wegen des Verdachts des Drogenhandels sowie im Hinblick auf ein entwendetes Pedelec strafrechtlich verantworten. Im Rahmen des Konzepts "Sichere Innenstadt" führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei Kontrollen am Löwenplatz durch. Hierbei fiel gegen 14.40 Uhr der 32 Jahre alte Mann auf, der sich auf einem Pedelec der Überprüfung durch die Polizistinnen und Polizisten entziehen wollte. Er konnte jedoch gestoppt und kontrolliert werden. Der mutmaßliche Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte auf rund 38 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage. Ein Abgleich der Fahrradrahmennummer mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab zudem, dass das Pedelec nach einem Diebstahl in Ingelheim am Rhein zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 32-Jährige kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird er am Mittwochmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über einen Haftbefehl sowie den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

