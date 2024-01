Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschlagen und Gespuckt - Die Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

Köln (ots)

Am 30. Dezember soll, im Kölner Hauptbahnhof, ein 24-jähriger Eritreer auf einen 20-jährigen Guineer eingeschlagen haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei führten den Tatverdächtigen der Wache zu, auf dessen Weg der Mann noch einen unbeteiligten Passanten (27) anspuckte.

Um 10:10 Uhr griff, in der C-Passage, der 24-jährige seinen Kontrahenten ohne vorherigem Gespräch mit Faustschlägen an, welcher eine blutende Gesichtsverletzung davontrug. Mitarbeiter der DB-Sicherheit trennten und fixierten die Beteiligten und alarmierten die Bundespolizei. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten führten den aggressiven Angreifer zwangsweise dem Bundespolizeirevier Köln zu. Auf dem Weg spuckte dieser einen unbeteiligten Passanten an. Die Beamtinnen und Beamten stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und führten eine Videoauswertung durch. Diese ergab, dass ein bis dato noch unbekannter Begleiter des Schlägers ebenfalls den Geschädigten angegriffen hat. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 450 Euro entließen die Einsatzkräfte den Eritreer von der Dienststelle und beanzeigten ihn wegen Körperverletzung und Beleidigung. Hinsichtlich der Identität seines Begleiters laufen die Ermittlungen. Aufgrund der Verletzungen des Guineers zogen die Einsatzkräfte einen Rettungswagen hinzu. Eine Behandlung lehnte der Verletzte jedoch ab.

