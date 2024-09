Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Steinfeld (ots)

Am Samstag, den 14.9.24, gg. 10:30 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die Landstraße 545 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Steinfeld. An der Kreuzung zur Landstraße 546 hielt sie am dortigen Stopp-Schild an. Als sich von hinten ein Rettungswagen mit Blaulicht näherte, wollte sie diesem Platz machen und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei übersah sie eine aus Rtg. Schweighofen kommende PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden mit rund 35000EUR. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Fahrzeuge mussten fahrunfähig abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell