Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Marktleiter stellt Ladendieb nach räuberischen Diebstahl

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag verstaute der Kunde eines Marktes im Gewerbegebiet Ost Werkzeuge in seinem Rucksack. In der Absicht diese Waren nicht bezahlen zu wollen ging der Mann aus dem Markt. Hierbei wurde er durch den Marktleiter angesprochen und aufgefordert den Rucksack zu leeren und das Beutegut herauszugeben. Hierbei zog er ein Messer aus seiner Koppel und sprach Drohgebärden in Richtung des Marktleiters. Dieser konnte letztendlich dem Täter das Messer abnehmen und ihn an die Polizei übergeben. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell