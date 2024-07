LPI-NDH: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sondershausen (ots) - Unbekannte zogen vermutlich am frühen Donnerstagnachmittag durch die Innenstadt von Sondershausen und hinterließen flächendeckend Graffitis an Fassaden. So wurde die Schlossgalerie und Werkstatt des Kreisjugendrings in der Ferdinand-Schlufter-Straße durch den oder die Täter aufgesucht. Mit schwarzer Sprühfarbe und Lackstiften brachten sie zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr mehrfach die ...

