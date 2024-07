Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin schwer gestürzt

Büttstedt (ots)

Am Donnerstag stürzte eine 79-jährige Radfahrerin auf der Kanonenbahn am Ostportal des Küllstedter Tunnels schwer. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Gesichtsverletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Zur Unterstützung der medizinischen Maßnahmen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Radfahrerin trug glücklicherweise einen Fahrradhelm, sodass schwerere Verletzungen verhindert werden konnten. Ersten Erkenntnissen nach kam die Frau ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

