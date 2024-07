Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken verunstalten Fassaden

Sondershausen (ots)

Unbekannte zogen vermutlich am frühen Donnerstagnachmittag durch die Innenstadt von Sondershausen und hinterließen flächendeckend Graffitis an Fassaden. So wurde die Schlossgalerie und Werkstatt des Kreisjugendrings in der Ferdinand-Schlufter-Straße durch den oder die Täter aufgesucht. Mit schwarzer Sprühfarbe und Lackstiften brachten sie zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr mehrfach die Zahlenkombinationen "187", "420" sowie "ACAB", "FUCK" und ein Hakenkreuz an den Tatorten auf. Die Graffitis waren teilwiese in Größen von mehr als 150 cm x 100 cm angesprüht worden. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Personen wahrgenommen haben, wie sie Graffitis aufgebrachten, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Sondershausen unter der Nummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: Schlossgalerie: 0191538

Aktenzeichen: Ferdinand-Schlufter-Straße: 0191533

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell