Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. KN) Betrunkener Autofahrer gefährdet Fußgänger (01.06.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem gefährlichen Fahrmanöver ist es am Samstagabend gegen 22.40 Uhr im Bereich Sternenplatz, an der Einmündung zur Spanierstraße gekommen. Ein 56-jähriger Fahrer eines schwarzen Porsche Boxster bog vom Sternenplatz her kommend in die Spanierstr. ein. Beim Abbiegevorgang kam er so weit in den Bereich der dortigen Bushaltestelle, dass wartende Fahrgäste zur Seite springen mussten. Polizeibeamte des Polizeireviers Konstanz stellten beim 56-jährigen Fahrer einen Alkoholwert von 1,22 Promille fest. Glücklicherweise wurde durch die gefährliche Fahrweise niemand verletzt. Den Führerschein des Porsche-Fahrers behielten die Beamten vor Ort ein.

