POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss

Edesheim (ots)

Am 13.09.2024 kam es gegen 12:35 Uhr auf der Staatsstraße in Edesheim, Fahrtrichtung Landau, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus Hessen verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem parkenden PKW. Durch den Aufprall wurde dieses gegen eine Hauswand geschoben. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin über eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Nach diesem Manöver kam das Fahrzeug schließlich auf dem Gehweg zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 88-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde nach Entnahme einer Blutprobe sichergestellt.

