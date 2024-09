POL-PDLD: Verkehrssünder im Visier

Edenkoben (ots) - Bei Verkehrskontrollen am 13.09.2024 am Kreisverkehr am Ortseingang Edenkoben konnten innerhalt einer Stunde acht Fahrzeugführer kontrolliert werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zudem waren vier Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und ein LKW-Fahrer ohne ausreichende Ladungssicherung unterwegs. Auch ...

