Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein und betrunken durchs Kurtal: Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 14.09.2024, gegen 19:55 Uhr, befuhr eine 61-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem silbernen VW die B427 in Bad Bergzabern in Richtung Birkenhördt. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise gingen bei der Polizeiinspektion mehrere Anrufe ein. Demnach sollen andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrzeugführerin gefährdet worden sein. Auf Höhe des Restaurants "Koi" sei die Fahrzeugführerin links an einem Fahrbahnteiler vorbei in den Gegenverkehr gefahren, weshalb dieser habe abbremsen und ausweichen müssen. Bei einer unmittelbar durchgeführten Fahndung konnte die Fahrzeugführerin angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die 61-Jährige erheblich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Da sie in dieser Art und Weise bereits mehrfach aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Zeugen, insbesondere jene, die selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell