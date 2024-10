Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 17.10.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Wolfshagen. Einen lauten Knall hörte am Donnerstagmorgen ein Bewohner An der Knokewiese. Als er nach draußen ging stelle er fest, dass seine Grundstückmauer starke Beschädigungen aufwies. Ein Nachbar hatte gesehen, dass eine Zugmaschine mit Sattelauflieger den Lüttger Weg befuhr und An der Knokewiese nach rechts abbog. Dabei geriet der Sattelauflieger in der engen Kurve gegen die Grundstücksmauer. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit dem Gespann. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen wurde die Zugmaschine und der Sattelauflieger im Stadtgebiet von Langelsheim angetroffen. Am Sattelauflieger wurden ebenfalls erhebliche Unfallschäden festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde ebenfalls ermittelt. Sein Führerschein wurde aufgrund der Höhe des Fremdschadens von 4.000 Euro sichergestellt. In erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Langelsheim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Donnerstagmorgen. Eine 25 jährige Langelsheimerin befuhr mit ihrem Renault die Lange Straße und beabsichtige auf der Europakreuzung nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einer ihr entgegenkommenden 54 jährigen Langelsheimerin, die die Seesener Straße mit ihrem Dacia in Richtung Lange Straße befuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell