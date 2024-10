POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.10.2024

Goslar (ots) - Seesen PKW gerät in Brand Am 15.10.24 gegen 20:15 Uhr befindet sich ein 27jähriger Bornhäuser auf dem Heimweg mit seinem PKW als dieser plötzlich in der Ortschaft Bornhausen aus dem Motorraum qualmt. Nach Anhalten und Öffnen der Motorhaube fängt der PKW an zu brennen, so daß die Feuerwehr informiert werden muss. Die FFW Bornhausen löscht zügig den Brand. Es wird ein technischer Defekt vermutet. ...

