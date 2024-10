Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.10.2024

Goslar (ots)

Rollerfahrer wird durch einen Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen befuhr ein 17-jähriger Goslarer gegen 07:20 Uhr mit seinem Motorroller die B82 aus Immenrode in Richtung Goslar, als dieser aufgrund eines technischen Defektes an Geschwindigkeit verlor. Als der Fahrer nach links auf den Radweg ausweichen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Vienenburgerin, die sich mit ihrem Hyundai im Überholvorgang in gleicher Fahrtrichtung befand.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 4500EUR.

Der 17-Jähriger Fahrer des Motorrollers wurde durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

+++

Einbruch in Jugendherberge am Torfhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Ortsteil Torfhaus in Clausthal- Zellerfeld zu einem Einbruch in eine Jugendherberge. Der oder die Täter gelangten zur Nachtzeit unter Gewaltanwendung in die Räumlichkeiten der Jugendherberge. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist aktuell nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere Fahrzeug- oder Personenbewegungen im näheren Umfeld des Tatortes sind dabei von Interesse. Für Hinweise steht die Telefonnummer (05323) 95310 zur Verfügung.

+++

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Imbiss in Altenau ein. Im Tatzeitraum von 20 Uhr bis 09:45 Uhr verschafften sich der oder die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zum Objekt in der Hüttenstraße. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen mit Diebesgut in bislang nicht bekanntem Umfang.

Die Kripo Goslar hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

In der Dienstagnacht kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Oker. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr war ein Opel Corsa auf dem Eichenweg auf Höhe der Hausnummer 58 geparkt und durch ein unbekanntes Fahrzeug am vorderen rechten Kotflügel beschädigt worden.

Der entstandene Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell