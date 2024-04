LPI-J: Spurwechsel mündet in Sturz

Willerstedt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte auf eine Baustelle in Willerstedt eingebrochen und haben einen Zaun aus Warnbaken im Wert von ca. 2.750 Euro gestohlen. Dank eines Zeugenhinweises konnte mehrere Zaunsfelder bereits wieder aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, welche sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda melden sollen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr