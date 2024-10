POL-GS: Vermisst wird die 56-jährige Anja N. aus Goslar

Goslar (ots) - Rollerfahrer wird durch einen Unfall schwer verletzt Am Mittwochmorgen befuhr ein 17-jähriger Goslarer gegen 07:20 Uhr mit seinem Motorroller die B82 aus Immenrode in Richtung Goslar, als dieser aufgrund eines technischen Defektes an Geschwindigkeit verlor. Als der Fahrer nach links auf den Radweg ausweichen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer ...

mehr