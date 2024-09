POL-OE: Einbruch und Einbruchsversuch in Herrntrop

Wenden (ots) - Ein mutmaßlicher Dieb wurde bei seiner Tat am Freitag (13.09.2024) in Altenhof von den Geschädigten erwischt. Er war gegen 20:40 Uhr in eine offenstehende Garage in der Straße "An der Haardt" eingedrungen. Aus der Garage entwendete er eine Motorsäge und ein Baustellenradio. Als die Hausbewohner durch die Geräusche auf den Mann aufmerksam wurden, flüchtete dieser mit seiner Beute in Richtung Wald. Dort ...

mehr