Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots)

In einem Baustellenbereich im sog. "Spaghetti-Knoten" (L512/B54) kam es am Donnerstag (12.09.2024) gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Vor einem Stoppschild war ein 44-jähriger Autofahrer gegen einen vorausfahrenden Fahrschul-PKW gefahren, welcher von einer 17-jährigen Fahrschülerin geführt wurde. Durch die Kollision verletzte sich der 41-jährige Fahrlehrer leicht. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell