Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb auf frischer Tat erwischt

Wenden (ots)

Ein mutmaßlicher Dieb wurde bei seiner Tat am Freitag (13.09.2024) in Altenhof von den Geschädigten erwischt. Er war gegen 20:40 Uhr in eine offenstehende Garage in der Straße "An der Haardt" eingedrungen. Aus der Garage entwendete er eine Motorsäge und ein Baustellenradio. Als die Hausbewohner durch die Geräusche auf den Mann aufmerksam wurden, flüchtete dieser mit seiner Beute in Richtung Wald. Dort entledigte er sich offensichtlich seiner Beute. Diese konnte wenig später nur etwa 100m vom Haus entfernt aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 20 - 35 Jahre alt - ca. 1,80 - 1,90m groß - normale Statur - dunkelblonde Haare (stachelig, vermutl. mit Gel hochgestylt) - Dreitagebart - auffällig blaue Augen - schwarze Arbeitshose - hellgraue Jacke mit einer gelben Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr.02761 9269-0 entgegen.

