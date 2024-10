Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Sonntagabend auf einer Baustelle in der Straße "In der Schweng" zu schaffen gemacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der ungebetene Besucher im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 22.10 Uhr in einen verschlossenen Anhänger eingestiegen, aus welchem er diverse Baumaschinen entwendete. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell