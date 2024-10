Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 20.10.2024

Goslar (ots)

Einbruch in Autohaus

Goslar.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Hildesheimer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden in der Folge insgesamt 4 Motorräder und andere Gegenstände entwendet. Die Täter entkamen bislang unerkannt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Goslar.

Bislang unbekannte Täter nutzen die 4wöchige Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Fontaneweg ein. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuckgegenstände und entkamen unerkannt.

Verkehrsunfall

Goslar/Liebenburg.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 34jähriger Goslarer mit seinem Pkw die B6 aus Goslar kommend in Richtung Salzgitter. Zwischen Kunigunde und Posthof kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, und prallte frontal gegen einen Baum. Der Goslarer wurde schwer verletzt und einem Klinikum in Braunschweig zugeführt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht / Trunkenheitsfahrt Goslar.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall im Claustorwall gemeldet. Dort sei ein Pkw mit platten Reifen gegen zwei geparkte Pkw gefahren und habe sich anschließen in Richtung Bahnhof entfernt. Der Pkw wurde letztlich verunfallt durch Beamte auf der Immenröder Straße stehend festgestellt. Der 31jährige mutmaßliche Fahrzeugführer befand sich neben dem Fahrzeug. Wie sich herausstellte stand der 31jährige unter Alkhoholeinfluss. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einbruch in Hotel und Gaststätte

Wöltingerode.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Klosterhotel Wöltingerode ein. Im weiteren Verlauf gelangten sie in den Bürobereich und entwendeten aus diesem einen Tresor und andere Gegenstände. Außerdem hebelten die unbekannten Täter eine Zugangstür zur Gaststätte Klosterkrug auf und durchsuchten die Räumlichkeiten ebenfalls nach Diebesgut. Die Täter entkamen unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell