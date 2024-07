Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brüggen - Bracht (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr fuhr eine 58-jähriger Autofahrer aus Bracht auf der Heidhausener Straße. Er fuhr mit seinem Toyota in Richtung Heidhausen. In einer linkskurve kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Die Heidhausener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

