Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort - Haben Sie den Unfall beobachtet?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag, den 28. Juni, gegen 11:45 Uhr hat ein Lkw während der Fahrt den Spiegel eines entgegenkommenden Pkw beschädigt und danach Fahrerflucht begangen. Die 81-jährige Autofahrerin aus Süchteln befuhr die Grefrather Straße in Süchteln in Fahrtrichtung Grefrath, als sie plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Sie hielt bei der nächsten Möglichkeit an und stellte den Schaden an ihrem Außenspiegel fest. Ein Zeuge beobachtete, wie der Lkw zunächst anhielt, dann aber unerlaubt weiterfuhr. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich um einen Lkw mit schwarzem Anhänger handelte. Haben Sie den Unfall gesehen und können nähere Angaben zu der unbekannten Fahrerin oder dem unbekannten Fahrer machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (503)

