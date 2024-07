Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall - Radfahrer wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Kuhstraße / Wambrechiesstraße in der Kempener Innenstadt. Ein 59-jähriger Kerkener war mit seinem Pedelec auf der Kuhstraße aus Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 67-jähriger Niederländer, der mit seinem Pkw auf der Wambrechiesstraße in Richtung Orsaystraße fuhr, hatte zunächst am Stoppschild angehalten. Als er losfuhr, stieß er mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. /wg (502)

