Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gutshof - Täter flüchtig - Kripo bittet um Hinweise?

Kempen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 29.06.24 16:30 Uhr bis Sonntag, 30.06.24 04:00 Uhr in den historisch- und denkmalgeschützten Gutshof 'Gut Heimendahl' in Kempen ein. Sie brachen eine Tür und ein Fenster auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Hier durchwühlten die Täter zahlreiche Räume und stahlen einen Tresor. Vermutlich mit einem Fahrzeug entfernten sie sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (504)

