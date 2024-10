Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.10.2024

Goslar (ots)

Einbruch in Imbiss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in einen Imbiss auf der Straße Im Schleeke in Goslar ein und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Im Anschluss verließen der oder die Täter unerkannt den Tatort.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 81-jähriger Mann aus Haverlah gegen 15 Uhr mit seinem Renault die Straße Neuer Weg in Ostharingen und bog nach rechts auf die Straße zur Mühle/L500 ab.

Dabei übersah er eine vorfahrtberechtige 48- jährige Frau aus Salzgitter, die ihrem Audi die L500 aus Ostlutter in Richtung Posthof befuhr.

Die Fahrerin des Audi wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 12.000EUR.

+++

Eine Motorradfahrerin verlor am Sonntagnachmittag in Vienenburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Gegen 14:30 Uhr befuhr die 48- jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Motorrad der Marke Zhejiang CF Moto die Wiedelaher Straße in Richtung Vienenburg und bog nach links in die Osterwiecker Straße ein, wo sie einen geparkten VW Tiguan touchierte und in der Folge stürzte.

Durch den Unfall wurde die Motorradfahrerin verletzt und im Krankenhaus behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell