Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.10.2024

Goslar (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag kam es in der Hochstraße in Seesen zur Tageszeit zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen der oder die Täter unerkannt den Tatort.

Zum Diebesgut ist bisher nichts bekannt.

Es entstand ein geschätzter Schaden von 1000EUR.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer 05321) 3390 entgegen.

+++

Am Montagnachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Touran und einem schwarzen Mercedes Benz A 150. Die Fahrzeuge waren gegen 17:18 Uhr in der Straße Freudenplan in Goslar geparkt, wo sie von bislang unbekannten Tätern mutmaßlich durch Tritte an der vorderen rechten Beifahrertür und am Außenspiegel beschädigt wurden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler fragen im Zusammenhang mit diesen Taten nach Beobachtungen, die mit den Ereignissen in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Montagmorgen ist es auf der B6 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen.

Ein 21- jähriger Liebenburger befuhr gegen 7.30 Uhr die B6 von Salzgitter in Richtung Goslar, als er auf Höhe der Ortschaft Kunigunde auf eine 33-jährige Frau aus Söhlden auffuhr, die mit Kia Ceed verkehrsbedingt warten musste.

Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell