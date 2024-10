Goslar (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Am Montag kam es in der Hochstraße in Seesen zur Tageszeit zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen der oder die Täter unerkannt ...

mehr